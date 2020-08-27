النزاهة تضبط آثارا تعود إلى العصر العباسي في محافظة ميسان

2020/08/27 | 10:16 - المصدر: وكالة نينا

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العمارة / نينا / كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية عن تمكُّنها من ضبط لقى آثريةٍ مُختلفة الأحجام في محافظة ميسان تعود للعصر العباسيِّ، لافتة إلى أن الجهات المعنيَّة لم تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليها.وأفادت دائرة الهيئة بتلقي مكتب تحقيق الهيئة في ميسان معلومات تفيد بوجود لقى أثريةٍ تعود للعصر العباسي في منطقة (تل الذهب، الأخيضر) الواقعة في قضاء الكحلاء، مُشيرةً إلى تأليف فريق عمل من ملاكات المكتب والانتقال إلى الموقع، حيث تمَّ ضبط (31) من اللقى الأثرية مختلفة الأحجام، منها قطعة كبيرة تعذَّر نقلها تمَّ التحفُّظ عليها في الموقع لحين توفر وسيلة آمنة لنقلها بعناية دون تعريضها للتلف.وأوضحت الدائرة أن" تلك الآثار تم العثور عليها أثناء عمليَّات حفرٍ قام بها صاحب الأرض، مُنوهة بتنظيم المكتب محضر ضبطٍ أصولياً بالمُبرزات والأوليَّات، مُعزَّزةً بأوصاف المضبوطات وتصويرها، وعرضها رفقة الأوراق التحقيقيَّة الأوليَّة وتمَّ عرض الموضوع على المحكمة المختصة؛ بغية اتخاذ الإجراءات القانونيَّـة اللازمة./انتهى

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