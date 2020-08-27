كمين يطيح بعصابة مخدرات في صلاح الدين

2020/08/27 | 10:21 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلنت وكالة الاستخبارات، الخميس، عن الإطاحة بعصابة تتاجر ببيع المواد المخدرة في محافظة صلاح الدين.

وذكر بيان للوكالة تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بأستخبارات صلاح الدين القت القبض على عصابة مكونة من ثلاثة متهمين يتاجرون ببيع المواد المخدرة أثناء دخولهم قضاء الطوز التابعة لمحافظة صلاح الدين”.

وأضاف البيان أنه “تمت عملية إلقاء القبض بعد نصب كمين محكم لهم استمر لساعات طويلة وبالجرم المشهود وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة ومسدس وشرائح اتصال سيم كارت ومواد أخرى تستخدم للتعاطي”.



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