2020/08/27 | 10:23 - المصدر: عين العراق

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السياسية

الخميس 27 أغسطس 2020 | 10:15 صباحاً | عدد القراءات : 13

النهج الوطني: تعزيز هيبة الدولة وسيادة القانون بعدالة ركيزتان أساسيتان لحفظ المجتمع ومصالحه العامة

أكد رئيس كتلة النهج الوطني النائب عمار طعمة، الخميس،

ان تعزيز هيبة الدولة وسيادة القانون بعدالة ركيزتان أساسيتان لحفظ المجتمع ومصالحه العامة ، ومسؤولية تحقيقها تضامنية جماعية تتحملها الحكومة والقوى السياسية والفعاليات الاجتماعية.





وقال طعمة في بيان "لايصح ان تنبسط هيبة الدولة في مجال وتنقبض في مجال آخر لان ذلك سيعزز الشعور بالمظلومية والغبن ويترتب عليه آثار وردود افعال لاتنفع الجميع" .

واضاف "الدولة مسؤولة عن حماية امن الأفراد ومنع أساليب القتل والاغتيال للمتظاهرين السلميين وفي ذات الوقت تتحمل مسؤولية حفظ النظام العام وحماية مؤسسات الدولة والممتلكات العامة والخاصة ".

وأشار الى أن اي اختلال في معادلة المسؤولية سيقود للاستنزاف والمزيد في الخسائر والأضرار بمصالح الشعب العامة المشتركة .

وشدد على ان يركن الجميع للأساليب الدستورية والقانونية في التعبير عن مواقفه ومسيرته في الإصلاح والتغيير الإيجابي الذي يتطلع الشعب العراقي لتحقيقه .

وتابع "لنتذكر جميعًا اننا ابناء شعب ووطن واحد تجمعنا الكثير من القواسم والمشتركات التي لو ركزنا عليها وتوحدت جهودنا حولها لاستطعنا تحويل علاقة الخصومة والتوتر التي تزايدت في الفترة الأخيرة الى علاقة تكامل وتعاون تكفل ترسيخ الامن والسلم الأهلي وانجاز الأهداف الكبيرة بالإصلاح وتغيير الواقع السلبي الى آخر إيجابي يتحدد بالوسائل السلمية والآليات الديمقراطية ، ولاخيار انفع للجميع من هذا" .انتهى3

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