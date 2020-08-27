يزوّد المعلومات مقابل أموال.. القبض على مخبر سري لـ'داعش' في كركوك

2020/08/27 | 10:24 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الخميس، إلقاء القبض على مخبر سري لـ"داعش" في ناحية الرياض بمحافظة كركوك، اعترف بتزويد التنظيم بمعلومات عن تحركات القوات الأمنية والبيشمركة، مقابل حصوله على أموال.

وقالت الوكالة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "بعملية استخباراتية دقيقة ومن خلال تسخير المصادر، ألقت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية القبض على أحد الإرهابيين في ناحية الرياض بمحافظة كركوك، والمطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية لعمله مخبراً سرياً للدواعش".

وأضافت الوكالة، أنه "اعترف من خلال التحقيقات الأولية معه بتزويد عصابات داعش بمعلومات عن القوات الأمنية وقوات البيشمركة بتحركاتهم وأماكن تواجدهم مقابل إعطائه مبالغ مالية على ذلك"، مشيرةً إلى "تدوين أقواله وإحالته للقضاء لإكمال أوراقه التحقيقية".





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