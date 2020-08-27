كتلة الفتح تكشف اهم القضايا التي تمت مناقشتها مع الكاظمي

2020/08/27 | 10:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..كشف رئيس كتلة الفتح النيابية محمد الغبان، الخميس، عن أبرز الملفات التي تمت مناقشتها في اجتماع قادة الكتل السياسية مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.وقال الغبان في تصريح لوسائل اعلامية حكومية تابعته المستقلة ، اليوم الخميس، إن “قادة القوى السياسية بحثوا مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ما يجرى من أحداث وتصعيد في المحافظات […]

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