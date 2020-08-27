واع تنشر نتائج الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين

2020/08/27 | 10:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع - نمير علي الحسون

تنشر وكالة الانباء العراقية (واع)، نتائج الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين بفرعيه العلمي والادبي

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