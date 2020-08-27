الحشد الشعبي ينفذ عملية أمنية بحثا عن مطلوبين في أيمن الموصل

2020/08/27 | 10:36 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..نفذ اللواء 33 في الحشد الشعبي، الخميس، عملية أمنية بحثا عن مطلوبين في الجانب الأ يمن لمدينة الموصل.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، انه “بناء على معلومات استخبارية نفذت قوة من اللواء 33 عملية أمنية في منطقتي(حي التنك والحي الصناعي) الواقعة ضمن الجانب الأيمن في الموصل”.وأضاف البيان أن “العملية تهدف لملاحقة المطلوبين الصادرة بحقهم مذكرة قبض وفق المادة (1/4 إرهاب)”.



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