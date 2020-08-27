درجال يؤكد دعمه لاتحاد الاولمبياد الخاص

2020/08/27 | 10:36 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، دعمه لاتحاد الاولمبياد الخاص ووعد بزيارتهم في أقرب فرصة ممكنة.

وذكر بيان عن مكتب درجال تلقته وكالة/ المعلومة/ ان الأخير “استقبل في مكتبه بمقر الوزارة، رئيس إتحاد الاولمبياد الخاص وبعض الاداريين واللاعبين”.

وأكد درجال بحسب البيان، على “سعيه الدائم لتقديم كافة التسهيلات الممكنة ووضع امكانات الوزارة لخدمة هذه الفئة التي تتطلب كل الدعم والرعاية من الجميع ووعد بزيارتهم في أقرب فرصة ممكنة”.

من جانبه قدم رئيس الاتحاد سعد عبد ياسين “شرحاً عن آلية عمل الاولمبياد الخاص ودور الاتحاد في احتضان هذه الشريحة المهمة، كما قدم بعض اولياء أمور اللاعبين شكرهم وتقديرهم للوزارة والاتحاد على الرعاية والاهتمام الذي يحظى به أولادهم، من خلال تذليل كافة العقبات فضلاً عن توفير القاعة الخاصة بالتدريبات من قبل الوزارة”.

وتابع البيان، “في الختام قدم إتحاد الاولمبياد الخاص باقة ورد ودرع الإتحاد إلى وزير الشباب والرياضة”.



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