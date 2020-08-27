2020/08/27 | 10:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

تنشر منصة “يس عراق” قائمة باسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي واسعار النفط والمعادن لهذا اليوم الخميس : 27 – 8 – 2020:

اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار : 123,250

سعر شراء الدولار : 122,250

————————————

العملات العالمية الأجنبية

اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 118,25 دولار

الأسترليني السعر العالمي : 100 باوند = 132,04 دولار

الليرة التركية السعر العالمي : 100 دولار = 737,45 ليرة تركية

————————————

المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً = 1938,55$

—————————————

النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت = 45,66 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي = 43,32 دولار

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائمة بأسعار النفط والذهب وصرف الدولار أمام الدينار العراقي لهذا اليوم) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائمة بأسعار النفط والذهب وصرف الدولار أمام الدينار العراقي لهذا اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).