الإعصار لورا يشتد قوة ويضرب سواحل ولاية لويزيانا الأميركية

2020/08/27 | 10:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل الإعصار لورا الخميس إلى سواحل ولاية لويزيانا الأميركية بعدما اشتد ليصبح من الدرجة الرابعة على سلم من خمس درجات، كما أعلنت إدارة الأرصاد الجوية الأميركية.

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