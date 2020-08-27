مشعان الجبوري يهاجم الحلبوسي: زعيم السنة لا يستطيع إخراج المعتقلين السنه بعفو!

2020/08/27 | 10:39 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم عضو مجلس النواب السابق مشعان الجبوري، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، متهماً إياه بعدم القدرة على إخراج معتقلين من المكون السنّي، من المعتقلات، كاشفاً عن استفادة بعض الأطراف 30 دولاراً يومياً عن كل سجين.وقال الجبوري في تصريح متلفز إنه … Readmore

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