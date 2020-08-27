بالفيديو.. ضربات موجعة للتحالف على أوكار داعش في جبال مخمور

2020/08/27 | 10:44 - المصدر: الفرات نيوز

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{دولية: الفرات نيوز} نفذت طائرات التحالف الدولي، ضربات موجعة على أماكن اختباء ارهابيي داعش في جبال مخمور.





وأشار التحالف الى ان الضربات نُفذت بواسطة طائراته من طراز أف 15 وبأمر من قيادة العمليات المشتركة.

عمار المسعودي

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