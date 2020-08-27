2020/08/27 | 10:44 - المصدر: الفرات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة التربية النتائج النهائية للامتحانات التمهيدية للصف السادس الاعدادي (الخارجي) بكافة فروعه، للعام الدراسي 2019 - 2020.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ({الفرات نيوز} تنشر نتائج الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
للإطلاع على نتائج الفرع العلمي {الاحيائي، التطبيقي} لجميع المحافظات..
أضغط هنــــــــــــــــــــــــــاللإطلاع على نتائج الفرع الادبي لجميع المحافظات..
أضغط هنــــــــــــــــــــــــــا شارك إذا أردت
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ({الفرات نيوز} تنشر نتائج الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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