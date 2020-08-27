الصحة تؤكد ظهور جيل جديد من كورونا وتكشف مدة مناعة المتعافين

2020/08/27 | 10:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكد مدير مستشفى الصدر العام مصطفى الموسوي، الخميس، ظهور جيل جديد من فيروس كورونا يصيب الاشخاص المتعافين من الفيروس، استعداد العراق لإستقبال الموجة الثانية للفيروس، في الأشهر المقبلة.

وقال الموسوي في مقابلة متلفزة تابعها ديجيتال ميديا ان ار تي، ان "جيلا ثانيا من الفيروس بدأ يصيب أشخاصا تعافوا من كورونا وهذه سجلت في أوروبا وايضا هناك دراسة فرنسية تؤكد ان فيروس كورونا أربع انواع تتعامل مع الجسم حسب مناعته وان مناعة المتعافين قد تستمر 6 أشهر أو سنة أو مدى العمر، ولا يوجد أمر حاسم وقطعي حتى الآن".

واضاف، إن "ازدياد عدد الفحوصات اليومية يعني زيادة عدد الحالات المكتشفة، وهذا يفسر الارتفاع المستمر بعدد الاصابات بفيروس كورونا".

واوضح، ان "معدل الشفاء يزداد يوما بعد أخر ومعدل الوفيات يتراجع".

وتابع، ان "العراق أصبح لديه خبرة في التعامل مع كورونا والموجة الثانية إن حدثت في الخريف أو الشتاء المقبل فنحن سنكون مستعدين لها"، وان البروتوكولات العلاجية الجديدة المستخدمة ساهمت بتقليل فترة حضانة الفيروس وزيادة اعداد المتعافين".

وكانت وزارة الصحة والبيئة قد اعلنت، امس الأربعاء، تسجيل 3837 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مقابل 3454 حالة شفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ا.ح

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