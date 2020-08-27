مؤسسة الشهداء تقيم متاحف لتوثيق انتهاكات صدام وبطولات الحشد الشعبي

2020/08/27 | 10:45 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..تنسق مؤسسة الشهداء مع هيئة الاثار والتراث لفتح ملحق في المتحف العراقي وجميع متاحف المحافظات لتوثيق انتهاكات النظام المقبور ضد ضحاياه، اضافة الى معارض تخص الحشد الشعبي.وقال رئيس المؤسسة كاظم عويد في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، ان مؤسسته “نسقت مع هيئة الاثار والتراث وفي اطار جهودها وخططها لتوثيق الجرائم التي ارتكبها النظام المقبور ضد الضحايا الشهداء والحصول على اعترافات دولية بهذا المجال لتحقيق العدالة الاجتماعية من اجل تخصيص اماكن لها لتكون متاحف لعرض مايوثق هذه المرحلة”.وأشار عويد إلى “الاتفاق على فتح ملحق بالمتحف الوطني في بغداد لعرض الادوات والمقتنيات التي تعود للضحايا والتي تم العثور عليها في اماكن الاعتقال والسجون التي استخدمها لقمعهم وكذلك المقابر الجماعية التي خلفها وتضم رفات وبقايا الكثير منهم ،فضلا عن عرض الالات التي كان النظام المقبور يستخدمها لتعذيب الضحايا لتكون شاهدا عليه”.ولفت الى ان مؤسسته “مستعدة للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتخصيص قاعة في موقع القشلة التراثي في العاصمة لهذا الغرض ،علاوة عن ان الاتفاق شمل عرض المقتنيات والمواد التي تعود الى هيئة الحشد الشعبي والتي شاركت في عمليات تحرير البلاد من العصابات الارهابية من خلال عرض ادوات ومقتنيات الشهداء في اماكن استشهادهم”، مؤكدا انه “سيتم تخصيص فروع او قاعات من المتاحف او الاماكن الاثرية والتراثية في جميع المحافظات لهذا الغرض”.



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