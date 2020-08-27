منصة “يس عراق” تنشر نتائج امتحانات السادس “الخارجي” للأدبي والعلمي

2020/08/27 | 10:47 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

نشرت وزارة التربية، اليوم الخميس، رابط النتائج النهائية للامتحانات التمهيدية للصف السادس الاعدادي (الخارجي) بكافة فروعه، للعام الدراسي 2019 – 2020 .

وتنشر منصة “يس عراق” روابط نتائج الامتحانات التمهيدية (الخارجية) للصف السادس الاعدادي بكافة فروعه:

للاطلاع على نتائج السادس العلمي (الاحيائي، التطبيقي) لجميع المحافظات اضغط هنا

للاطلاع على نتائج السادس الأدبي لجميع المحافظات اضغط هنا

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