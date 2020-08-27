مجلس الامن الدولي يرحب بالاتفاق الذي تم التوصل اليه بين بغداد وأربيل

2020/08/27 | 10:51 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمع مجلس الأمن الدولي بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق التي قالت عن الاتفاق بين أربيل وبغداد “بالطبع، نحن نحيي بحذر الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخراً بين بغداد وأربيل، وإن كان هشّاً، بشأن قضايا من بينها … Readmore

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