الكشف عن مئات المكاتب الوهمية لتشغيل العمالة الأجنبية في العراق

2020/08/27 | 10:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادرصدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مكاتب وهمية وغير مرخصة تدعي تشغيل العمالة الاجنبية العراق.

وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة رائد جبار، إن الوزارة تنسق مع "جهاز الامن الوطني والمخابرات وعدد من الوزارات لاجراء قاعدة بيانات للعمالة الاجنبية في البلاد، بينما باشرت حملة لاحالة مكاتب التشغيل غير المرخصة الى القضاء"، بحسب صيحفة "الصباح" الرسمية.

واوضح: "تم التنسيق مع ممثلي جهازي الامن الوطني والمخابرات ووزارات النقل، الكهرباء، التجارة، الصحة وهيئة الاستثمار لغرض انشاء قاعدة بيانات وطنية للاجانب العاملين في البلاد"، منوها الى انه "سيتم حصر عدد العمالة الاجنبية في البلاد عن طريق منحهم سمات وتصاريح الدخول خاصة بالشركات والمشاريع التابعة لوزارة النفط".

وأضاف أن "الوزارة منحت 20 رخصة لمكاتب موزعة في بغداد والمحافظات".

واشار الى "رصد مئات المكاتب والشركات الوهمية وغير المرخصة خاصة بتشغيل العمالة الوطنية والاجنبية وتعمل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن تشكيل لجان من وزارتي الداخلية والخارجية وجهاز المخابرات لمحاسبة اصحاب الشركات والمكاتب غير المرخصة واحالتهم الى المحاكم".

ولفت جبار الى "سعي الوزارة الى بناء قدرات العمالة الوطنية والباحثين عن العمل باقامة دورات تدريبية بالاختصاصات النفطية وتكون مجانية من اجل زجهم في مشاريع الحقول النفطية والصناعات التي تحتاج الى ايدي عاملة ذات خبرة واختصاص كتلك التي تمتلكها العمالة الاجنبية".

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