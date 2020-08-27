طقس العراق :ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة اعتبارا من السبت

2020/08/27 | 11:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … اعلن مدير البيئة في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي رئيس منبئين جويين اقدم محمود عبد اللطيف، الخميس، عن ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة اعتبارا من السبت بثلاث دول.وقال عبد اللطيف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه ان “السعودية والكويت والعراق تشهد ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ابتداء من يوم السبت الموافق الـ٢٩ […]

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