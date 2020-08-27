الرافدين .. يمنح قروض جديدة للمواطنين

2020/08/27 | 11:02 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

تقرر منح 50 مليون دينار للمواطن للبناء على قطعة أرض سكنية باسمه على وجه الاستقلال او بالاسم المشترك

ذلك يأتي بموجب سند حديث الإصدار ومزود بتأييد من دائرة التسجيل العقاري المختصة وصحة صدور السند ليتم رهنه لصالح المصرف

ويشترط تقديم خارطة وإجازة بناء باسم المقترض الذي يرغب في البناء على ق...

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