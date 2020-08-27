900 قطعة سكنية ستوزع على فئة معينة نهاية الشهر الجاري

2020/08/27 | 11:02 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

اعلن مدير ناحية سفوان جنوب غرب البصرة طالب الحصونة ان نهاية شهر آب الحالي سيشهد توزيع 900 قطعة ارض سكنية لموظفي دوائر الناحية والكوادر التعليمية والتدريسية ضمن الوجبة الرابعة للتوزيع.

وقال الحصونة في تصريحات صحفية، ان المحافظ وافق على توزيع الاراضي ضمن افرازات الناحية والتي تشمل موظفي الدوائر بالاضافة الى شريحة المعلمين ضمن واقع مدارس سفوان وخارجها والتي اكتملت كافة اجراءاتها الادارية في بلديات البصرة.

واشار الى ان هناك 600 قطعة أرض خصصت للكوادر التدريسية والتعليمية من ضمن التخصيص لاكثر من 20 دائرة خدمية وامنية ضمن واقع الناحية.

ولفت الحصونة الى تحديد نهاية الشهر الحالي لتوزيع تلك الأراضي على مستحقيها مع العمل على تهيئة افراز جديد للأراضي المتبقية لتوزيعها على الشرائح المستحقة.

المصدر: المربد

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