وزيرة الدفاع الفرنسية: ندعم إبعاد العراق عن سياسة المحاور

2020/08/27 | 11:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكدت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، ان الحكومة الفرنسية تدعم إبعاد العراق عن سياسة المحاور.

وقالت بارلي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع العراقي جمعة عناد إن “الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين العراق وفرنسا في جميع المجالات”.

وأوضحت “نحن داعمون للعراق بشأن مكافحة كورونا وأرسلنا مساعدات بهذا الملف وفرنسا مستعدة للاستمرار ببرامج تدريب القوات العراقية”.

وأضافت أن “فرنسا تتكاتف مع العراق للقضاء على الإرهاب وتدعم إبعاد العراق عن سياسة المحاور”.

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