الأمن النيابية: تفعيل الجهد الاستخباري واعتقال قتلة الناشطين يعيد ثقة المواطن بالقوات الأمنية

2020/08/27 | 11:06 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عشائر البصرة توجه أبناءها بإيقاف التصعيد والتزام الهدوء بغداد- وعد الشمري: كشفت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، أمس الأربعاء، عن توجيه عشائر البصرة لأبنائها بعدم التصعيد والحفاظ على الاستقرار، داعية القطعات العسكرية لممارسة دورها واعتقال المتورطين بقتل الناشطين بأسرع وقت، مؤكدة أن الأوضاع هادئة في المحافظة خلال الساعات الماضية.وقال عضو اللجنة النائب بدر ...

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