خيار اللادولة ..!

2020/08/27 | 11:06 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الذين تجردوا من ضمائرهم ونزعوا انتمائهم الى هذه البلاد يدفعون بها نحو الفوضى وقد جندوا قواهم في هذه المحنة التي يمر بها العراق من اجل التماهي مع هذا الانحدار في الاوضاع الامنية واصبحوا من حيث يعلمون او لايعلمون اداة للتخريب وخلال شهور قليلة نقل هؤلاء العراق من الدولة الى اللادولة حينما شرعوا لانفسهم القتل والخطف ...

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