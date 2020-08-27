2020/08/27 | 11:06 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايحاءات من كورونا..احلام يوسفعلى الرغم من ان حالات الشفاء من فيروس كورونا اضعاف حالات الوفيات ، الا انه ظل اسما مرافقا للموت لأسباب عدة، ربما اهمها كونه يعد مجهولا الى هذه اللحظة وبالتالي فالمعلومات عنه تتغير بين الحين والحين الاخر وليس هناك يقينا يمكن ان نسير عليه لتجنبه.عدة اشخاص التقيناهم بعد شفائهم التام من ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحياة لعبة علينا ان نمارسها بالصورة الأمثل) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحياة لعبة علينا ان نمارسها بالصورة الأمثل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).