وزير الدفاع جمعة عناد: سنطور العقود المبرمة مع الجانب الفرنسي بشأن الاسلحة المتطورة

2020/08/27 | 11:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير النقل :مباحثات لاكمال خط سكك حديد العراق ـ تركيا

تعاني اجزاء كبيرة من شبكة السكك الحديد وتصاميمها من التقادم وعطل انظمة الاشارات والاتصالات وبعض خطوطها سيئة، مما يؤدي الى انخفاض السرع التشغيلية لمستويات متدنية وتعريض سلامة الركاب والبضائع الى الخطر، الامر الذي دعا الوزارة الى اجراء مباحثات بشأن اكمال خط سكك الحديد الذي يربط العراق بتركيا بعد قضاء مخمور.

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