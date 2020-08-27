2020/08/27 | 11:06 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وسائل إعلام كورية شمالية صورا للزعيم كيم جونغ اون مترئسا اجتماعا خصص للبحث في وضع فيروس كورونا المستجد وإعصار مقبل، فيما أثار وضعه الصحي مجددا التكهنات في الخارج الأيام الماضية.وكانت أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية أشارت الى ان الزعيم … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيونغ يانغ تعرض صوراً جديدة لاجتماع زعيمها وسط تكهنات حول وضعه الصحي) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيونغ يانغ تعرض صوراً جديدة لاجتماع زعيمها وسط تكهنات حول وضعه الصحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).