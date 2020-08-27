مجلس الامن يمدد عمل قوات اليونيفيل في لبنان سنة واحدة ويخفض عدد قواتها

2020/08/27 | 11:06 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعى مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس (27 آب 2020)، للتجديد لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) الجمعة لسنة واحدة مع خفض عدد الجنود من 15 ألف إلى 13 ألف جندي والطلب من بيروت تسهيل الوصول إلى أنفاق تعبر الخط … Readmore

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