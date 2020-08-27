2020/08/27 | 11:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …اكدت مبعوثة الامم المتحدة الى العراق جينين هينيس بلاسخارت، أن الفقر في العراق زاد بنسبة 10 في المائة بسبب تفشي جائحة فايروس كورونا.وذكرت صحيفة ذي ناشيونال البريطانية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” الحكومة العراقية نفذت اجراءات صارمة لاحتواء انتشار فايروس كورونا منذ تفشي المرض لكن معدل الحالات المصابة يرتفع بشكل يومي، حيث سجل العراق 211947 حالة إصابة فيما توفي 6596شخصا على الأقل بعد الإصابة”.وقالت بلاسخارت في إفادة لمجلس الأمن إن ” استهلاك الغذاء غير كاف لأكثر من ثلاثة ملايين عراقي ، كما أن أكثر من 11 مليون طالب من طلاب المدارس والجامعات في جميع أنحاء العراق قد تعطلت دراستهم وتضاعف العنف القائم على النوع الاجتماعي.واضاف التقرير أن ” الانتشار السريع للفايروس ادى الى تفاقم الحرمان الاقتصادي وتوفير الخدمات الاجتماعية ، فيما حثت مبعوث الأمم المتحدة الحكومة على إجراء إصلاحات اقتصادية ومالية ذات أهمية كبيرة لضمان قدرة العراق على بناء حلول مستدامة ومرونة محلية”.واوضحت بلاسخارت أن ” المشاكل الاقتصادية ليست بعيدة عن المخاوف الإنسانية،فمن المتوقع أن يشهد العراق انخفاضًا بنسبة 9.7 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي ولا يزال الفساد مستشريًا ، وتكلفته الاقتصادية لا توصف مع استمراره في سرقة الموارد التي تمس الحاجة إليها من العراقيين يوميًا ، مما يقوض ثقة المستثمرين”.يذكر أن ” النظام الصحي في البلاد والمنهك بسبب سنوات من الحرب وضعف الاستثمار طغت عليه الأعداد المتزايدة من المصابين وأصبحت معدات الحماية وأجهزة التنفس وحتى أسرة المستشفيات قليلة مما أجبر السلطات على تحويل مراكز المعارض والملاعب والفنادق إلى أجنحة ومراكز احتجاز لفايروس كورونا”.



انتهى/ 25 ض

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامم المتحدة: نسبة الفقر في العراق زادت بنسبة 10% منذ اجتياح كورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامم المتحدة: نسبة الفقر في العراق زادت بنسبة 10% منذ اجتياح كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).