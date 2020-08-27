2020/08/27 | 11:07 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وزير الدفاع التركي: لا نعادي الحكومة العراقية ونستمر بضرب ’’أوكار الإرهابيين’’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وزير الدفاع التركي: لا نعادي الحكومة العراقية ونستمر بضرب ’’أوكار الإرهابيين’’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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