فرنسا تبدي استعدادها للاستمرار بتدريب القوات العراقية وتسليحها

2020/08/27 | 11:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

ابدت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، استعداد بلادها للاستمرار بتدريب القوات العراقية.

وقالت...





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