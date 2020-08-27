أمانة مجلس الوزراء تعلن وصول مساعدات طبية من ألمانيا لمواجهة كورونا

2020/08/27 | 11:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

اعلن المتحدث باسم أمانة مجلس الوزراء، حيدر مجيد، الخميس (27 آب 2020)، تسلم العراق مساعدات طبية جديدة مُرسلة من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، لمواجهة جائحة كورونا.

وقال مجيد في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الهلال الأحمر العراقي، وضمن برنامج العمل المشترك الذي أعده قسم الرصد والتنسيق المشترك في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تسلم وجبة جديدة من المساعدات الطبية المقدمة من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، لمواجهة جائحة كورونا".

وأضاف، أن "المواد تضمنت كميات من السلال الطبية، التي سيتولى الهلال الأحمر توزيعها على المواطنين".

وأشار مجيد إلى أن "الوكالة كانت قد قدمت خلال الفترة السابقة، كميات من عدد الوقاية الشخصية إلى وزارة الصحة، لدعم جهد الملاكات الطبية والصحية في مواجهة جائحة كورونا، فضلاً عن تنفيذها للعديد من برامج دعم جهود الاستقرار في بغداد وعدد من المحافظات، إضافة إلى تجهيز مديرية الدفاع المدني بالأجهزة والمعدات".

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