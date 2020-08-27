كوريا الجنوبية تسجل إصابات قياسية بكورونا وتعمل على تحديد مسار العدوى

2020/08/27 | 11:07 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/ متابعة أظهرت البيانات أن حالات الإصابة بفيروس كورونا اليومية التي تم تحديدها في العاصمة الكورية الجنوبية سيئول وصلت إلى مستوى قياسي.وقالت بارك يو مي، مديرة الخدمات للصحة العامة في المدينة في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، "من أجل تخفيف الانتشار، من المهم تتبع مسارات المرضى الذين لم يتم تحديدهم بعد بسرعة، ونحن نخطط لإعطاء …

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