وزير الدفاع : سنطور عقود التسليح الموقعـة مع الجانب الفرنسي

2020/08/27 | 11:07 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلـن وزير الدفاع جمعة عناد ان العراق عن تطوير العقود المبرمة مع الجانب الفرنسي بشأن الاسلحة المتطورة ، مشيرا الى ان زيارة وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي الى بغداد تأتي في اطار التعاون الامني والعسكري./انتهى5

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