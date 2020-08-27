وزيرة الدفاع الفرنسية : مستعدون للاستمرار ببرامج تدريب القوات العراقيـة

2020/08/27 | 11:07 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، عن استعداد بلادهـا للاستمرار ببرامج تدريب القوات الامنية العراقية ، واشارت الى ان فرنسا تتكاتف مع العراق للقضاء على الارهاب ./انتهى5

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