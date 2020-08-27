الصين تتهم البرازيل بتصدير فيروس كورونا عبر الدجاج.. والأخيرة تطلب الدليل

2020/08/27 | 11:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلبت البرازيل من السلطات الصينية، تقديم نتائج الاختبارات المعملية التي كشفت عن آثار فيروس كورونا المستجد على أجنحة الدجاج التي صدرتها الدولة اللاتينية، وفقا لبيان أرسلته وزارة الزراعة البرازيلية إلى رويترز، الأربعاء.

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