روسيا تتهم أمريكا بعرقلة دورية في سوريا

2020/08/27 | 11:09 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاليري جيراسيموف رئيس الأركان العامة للجيش الروسي في موسكو بصورة من أرشيف رويترز.موسكو (رويترز) - اتهمت موسكو يوم الخميس الجيش الأمريكي بمحاولة عرقلة دورية روسية في سوريا بعد أن قالت واشنطن إن جنودا أمريكيين أصيبوا في تصادم مع مركبة روسية.وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن فاليري جيراسيموف رئيس الأركان العامة للجيش الروسي أبلغ نظيره الأمريكي في مكالمة هاتفية أن روسيا أخطرت التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في سوريا بشأن تحركات الدورية الروسية.وذكرت واشنطن أن الواقعة تمثل انتهاكا لبروتوكولات الأمن والسلامة المتفق عليها مع موسكو.إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير منير البويطي

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