الرافدين يمنح المواطنين قروض بقيمة 50 مليون دينار لغرض البناء

2020/08/27 | 11:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- أعلن مصرف الرافدين، عن منح المواطنين قروض بقيمة 50 مليون دينار لغرض البناء على قطعة أرض سكنية باسمه. وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت “المستقلة”نسخة منه اليوم الخميس ،” انه تقرر منح 50 مليون دينار للمواطن للبناء على قطعة أرض سكنية باسمه على وجه الاستقلال او بالاسم المشترك”.وأضاف:” أن القرار يأتي […]

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