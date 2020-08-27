توترات تشهدها منطقة اعتصام مهندسي الكهرباء ببغداد (فيديو)

2020/08/27 | 11:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ناشد عدد من معتصمي مهندسي اجور وعقود الكهرباء، الخميس، الجهات الحكومية بالتدخل لحمايتهم بعد محاولة فض اعتصامهم امام مبنى وزارة الكهرباء.



وقال عدد من المعتصمين امام وزارة الكهرباء منذ ايام، لـ "ناس" (27 اب 2020)، انهم "تفاجئو بفتح الطرق ومرور السيارات، معرضين للدهس والخطر بكافة انواعه بالرغم من التزام المهندسين بالسلمية بدون اي تفتيش و اجراءات من السيطرات المكلفة بقطع الطريق".

واضافوا ان "كل هذا في سبيل افشال اعتصامنا السلمي"، متسائلين "اين دور عمليات بغداد في تأمين المنطقة للمعتصمين؟".

ودعوا "الجهات المعنية بالاسراع في اتخاذ اللازم لمنع حدوث مشاكل".

وافاد عدد من المعتصمين بـ"تعرضهم الى اعتداء واعتقال احد المهندسين والضغط لرفع خيمة الاعتصام من امام باب وزارة الكهرباء".

ولم يتسنَّ لـ"ناس" الحصول على رد من الجهات الأمنية حيال ذلك.

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