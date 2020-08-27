التربية : غالبية طلبة السادس الاعدادي يرغبون بأداء الامتحانات في موعدها

2020/08/27 | 11:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/سرى جياد/اكدت وزارة التربية ان الغالبية من طلبة السادس الاعدادي يرغبون باداء الامتحانات في موعدعا المحدد.وقال مدير علاقات واعلام الوزارة الدكتور هيثم العزاوي لـ المستقلة ان اللجنة الدائمة للامتحانات في الوزارة قررت السماح لطلبة السادس الاعدادي بكافة فروعه لمن لا يتمكنون من أداء الدور الأول للعام الدراسي الحالي 20202019بالاشتراك في امتحان الدور الثاني ويعد […]

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