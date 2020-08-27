وزير الدفاع: سنطور عقود الأسلحة مع باريس.. ونظيرته الفرنسية: مستمرون بتدريب القوات العراقية

2020/08/27 | 11:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن وزير الدفاع، جمعة عناد ان الوزارة " ستطور العقود المبرمة مع الجانب الفرنسي بشأن الاسلحة المتطورة".وقال عناد خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيرته الفرنسية فلورانس بارلي، التي وصلت العاصمة بغداد مساء أمس الأربعاء ان الزيارة "تأتي في إطار تطوير التعاون الأمني والعسكري".من جانبها قالت بارلي ان "الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين العراق وفرنسا في جميع المجالات".وأضافت بارلي "نحن داعمون للعراق بشأن مكافحة كورونا وأرسلنا مساعدات بهذا الملف".وأكدت ان "فرنسا مستعدة للاستمرار ببرامج تدريب القوات العراقية وهي تتكاتف مع العراق للقضاء على الارهاب".وأشار الى ان بلادها "تدعم إبعاد العراق عن سياسة المحاور".وكانت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، وصلت مساء الأربعاء، إلى بغداد للتعبير عن دعمها للحكومة العراقية الجديدة التي تواجه أزمة سياسية واقتصادية وصحية، في ثاني زيارة يقوم بها وزير فرنسي إلى العراق خلال 6 أسابيع، حسبما أعلن مكتبها.وقال المصدر نفسه إن بارلي ستجري صباح اليوم الخميس محادثات مع قائد قوات التحالف الدولي لمكافحة داعش، ورئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي تولى مهماته في مايو آيار الماضي بالاضافة الى لقاء نظيرها العراقي.وستركز بارلي خلال الزيارة على القضايا الكبرى التي بحثها وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان خلال زيارته قبل أسابيع، من مكافحة داعش إلى احترام سيادة العراق.عمار المسعودي

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