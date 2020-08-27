2020/08/27 | 11:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..أكد الكاتب والمحلل السياسي اللبناني وفيق ابراهيم، الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية تمارس إشعال حروب أهلية في ايران والعراق وسوريا ولبنان واليمن لحماية مصالح واشنطن الخاصة وليس لضمان الاستقرار الأمن في المنطقة كما تدعي.وقال إبراهيم في تصريح لـ/المعلومة/، إن “المشروع الأمريكي بدا منذ عام 1990 بمحاولة تقسيم الشرق الأوسط والعالم الإسلامي مرورا في أفغانستان وسوريا والعراق”، مبينا أن “الأميركيين لم يتمكنوا من تقسيم المنطقة على الرغم احتلاله جزء من العراق ويتحرك في شرق سوريا عسكريا”.وأضاف، أن “الفشل الامريكي عسكريا وسياسيا في تقسيم المنطقة اتجهوا نحو فرض العقوبات الاقتصادية على بعض الدول ومن ثمة ممارسة الفتن في العراق ولبنان لحماية واشنطن”.وأشار إبراهيم إلى أن “الولايات المتحدة الأمريكية تمارس ابشع السياسيات العنجهية في خمس دول وهي ايران والعراق وسوريا ولبنان واليمن”.



انتهى/25ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كاتب لبناني لـ”المعلومة”: أميركا تمارس اشعال الحروب الأهلية في 5 دول) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كاتب لبناني لـ”المعلومة”: أميركا تمارس اشعال الحروب الأهلية في 5 دول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).