الاستخبارات تنفذ عمليتين للقبض على مطلوبين في صلاح الدين وكركوك

2020/08/27 | 11:15 - المصدر: NRT عربية

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قوات أمنية

فوتو: ارشيف

منذ 17 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت وكالة الاستخبارات، الخميس، تنفيذ عمليتين تم خلالها القبض على عصابة تتاجر بالمخدرات في صلاح الدين، كما ألقت القبض على أحد المخبرين السريين لتنظيم داعش في كركوك.

وذكرت الوكالة في بيان لها اليوم، 27 آب 2020، ان مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات صلاح الدين، ألقت القبض على عصابة مكونة من ثلاثة متهمين يتاجرون ببيع المواد المخدرة أثناء دخولهم قضاء الطوز التابعة لصلاح الدين حيث تمت عملية إلقاء القبض بعد نصب كمين محكم لهم استمر لساعات طويلة وبالجرم المشهود وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة ومسدس وشرائح اتصال سيم كارت ومواد أخرى تستخدم للتعاطي

وأضاف البيان انه تم إيداعهم التوقيف وضبط المواد المضبوطة بمحضر ضبط اصولي.

وفي عملية أخرى ألقت وكالة الاستخبارات القبض على أحد المخبرين السريين لتنظيم داعش في كركوك، في عملية استخباراتية دقيقة بناحية الرياض حيث كان مطلوبا وفق أحكام المادة 4 ارهاب لانتمائه لتنظيم داعش.

وأوضحت أنه كان يعمل مخبرا سريا للدواعش، حيث اعترف من خلال التحقيقات الأولية معه بتزويد عناصر داعش بمعلومات عن القوات الأمنية وقوات البيشمركة بتحركاتهم وأماكن تواجدهم مقابل اعطائه مبالغ مالية على ذلك.

وأشارت إلى انه قد تدوين اقواله وتمت احالته للقضاء لإكمال أوراقه التحقيقية.

ر.إ

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