وزيرة الدفاع الفرنسية تصل الى بغداد وتؤكد دعمها للحكومة العراقية

2020/08/27 | 11:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- وصلت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، الليلة الماضية، إلى بغداد للتعبير عن دعمها للحكومة العراقية الجديدة التي تواجه أزمة سياسية واقتصادية وصحية، في ثاني زيارة يقوم بها وزير فرنسي إلى العراق خلال ستة أسابيع.وذكرت وزارة الجيوش الفرنسية في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الخميس ،”أن بارلي ستجري صباح اليوم الخميس […]

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