2020/08/27 | 11:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن حراك يستهدف مئات المكاتب “الوهمية” لتشغيل العمالة الاجنبية، مبينة أن المكاتب المرخصة هي 20 مكتبًا فقط في عموم العراق.

وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة رائد جبار، إن الوزارة تنسق مع “جهاز الامن الوطني والمخابرات وعدد من الوزارات لاجراء قاعدة بيانات للعمالة الاجنبية في البلاد، بينما باشرت حملة لاحالة مكاتب التشغيل غير المرخصة الى القضاء”، بحسب صيحفة “الصباح” الرسمية.

واوضح: “تم التنسيق مع ممثلي جهازي الامن الوطني والمخابرات ووزارات النقل، الكهرباء، التجارة، الصحة وهيئة الاستثمار لغرض انشاء قاعدة بيانات وطنية للاجانب العاملين في البلاد”، منوها الى انه “سيتم حصر عدد العمالة الاجنبية في البلاد عن طريق منحهم سمات وتصاريح الدخول خاصة بالشركات والمشاريع التابعة لوزارة النفط”.

وأضاف أن “الوزارة منحت 20 رخصة لمكاتب موزعة في بغداد والمحافظات”.

واشار الى “رصد مئات المكاتب والشركات الوهمية وغير المرخصة خاصة بتشغيل العمالة الوطنية والاجنبية وتعمل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن تشكيل لجان من وزارتي الداخلية والخارجية وجهاز المخابرات لمحاسبة اصحاب الشركات والمكاتب غير المرخصة واحالتهم الى المحاكم”.

ولفت جبار الى “سعي الوزارة الى بناء قدرات العمالة الوطنية والباحثين عن العمل باقامة دورات تدريبية بالاختصاصات النفطية وتكون مجانية من اجل زجهم في مشاريع الحقول النفطية والصناعات التي تحتاج الى ايدي عاملة ذات خبرة واختصاص كتلك التي تمتلكها العمالة الاجنبية”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مئات مكاتب تشغيل العمالة الاجنبية معرضة لـ”الإغلاق”.. 20 مكتب مرخص فقط) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مئات مكاتب تشغيل العمالة الاجنبية معرضة لـ”الإغلاق”.. 20 مكتب مرخص فقط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).