اخماد حريق في دار بحي تونس

2020/08/27 | 11:23 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: أين نيوز} اخمدت فرق الدفاع المدني، حادث حريق نشب في الطابق الثاني من دار أحد المواطنين في حي تونس وسط العاصمة بغداد .وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان تلقته {أين نيوز} إن "مفارزنا في مركز الأعظمية بأمرة الملازم اول احمد قاسم تمكنت من الوصول إلى محل الحادث بوقت قياسي قصير وإخماد ألسنة اللهب المتصاعدة بكل مهنية وأداء مميز ومنع توسعها وانتشارها إلى باقي أنحاء الدار وبدون اي أضرار بشرية" .

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