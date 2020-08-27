التعليم العالي تؤكد … العام الدراسي 2019 ـ 2020 سنة عدم رسوب

2020/08/27 | 11:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، احتساب العام الدراسي 2019 ـ 2020 ، سنة عدم رسوب .

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