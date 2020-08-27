ديالى تعلن تسجيل67 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/08/27 | 11:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..اعلنت دائرة صحة ديالى، الاربعاء، عن تسجيل67حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية .وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” صحة ديالى اجرت فحوصات مختبرية لـ312مسحة جديدة تبين بان 67 منها موجبة اي مصابة لافتا الى عدم تسجيل اي اصابة في صفوف الكوادر الصحية”.واضاف العزاوي،ان” 125حالة مصابة تماثلت للشفاء خلال الساعات 24 الماضية فيما سجلت 3 حالات وفيات”.واشار العزاوي الى ان”تراكمية حالات الاصابة ارتفعت الى 6645حالة فيما حالات الشفاء بلغت 5662وحالات الوفاة 166 حالة”.وكانت ديالى سجلت في اذار الماضي اول اصابة مؤكدة بفيروس كورونا لزوجين من اهالي خان بني سعد.



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