إحباط تهريب اربع سيارات دون الموديل في ام قصر الشمالي

2020/08/27 | 11:29 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..أعلنت الهيئة العامة للجمارك، الخميس، إحباط محاولة تهريب (٤) سيارات دون الموديل في مركز جمرك ام قصر الشمالي.وذكرت الهيئة، في بيان تلقته /المعلومة/، أن “السلطة الجمركية في مركز ام قصر الشمالي تمكنت من ضبط حاوية في رصيف (١١) حجم ٤٠ قدما، تحتوي على اربعة سيارات دون الموديل المسموح باستيراده مخفية في محاولة لتهريبها خلاف للضوابط”.وأشارت إلى، “اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفة وختم الحاوية بالسيل الجمركي ووفقا لقانونها النافذ رقم ٢٣لسنة ١٩٨٤المعدل وإحالتها للقضاء”.انتهى25

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