العراق يصدر لأمريكا 197 الف برميل نفط يومياً بعدما كانت صفراً

2020/08/27 | 11:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداداعلنت إدارة معلومات الطاقة الامريكية، الخميس، أن العراق صدر لأمريكا خلال الاسبوع الماضي 197 الف برميل يومياً بعد ان كانت صفراً خلال الاسبوع الذي سبقه.

وأفادت ادارة المعلومات، إن "البيانات الاسبوعية للواردات النفطية الامريكية تتغير بشكل سريع وكبير من أسبوع لآخر"، مبينة ان "واردات النفط الأميركية ارتفعت خلال الاسبوع الماضي بمقدار 185 ألف برميل يوميًا، إلى 5.916 مليون برميل يوميًا".

وأضافت أن "اغلب الزيادة جاءت خلال الاسبوع الماضي من ثلاث دول وهي العراق ونيجيريا والاكوادور"، مبينة أن "العراق صدر إلى امريكا 197 الف برميل يوميا بعد ان كانت هذه الصادرات صفر، في الاسبوع الذي سبقه، والإكوادور بمقدار 118 ألف برميل يوميًا، لتصل الى 392 ألف برميل يوميًا".

وأشارت إلى ان "بعض الدول انخفضت الايرادات النفطية منها ومنها السعودية بمقدار 114 الف برميل يوميا لتصل الى 319 الف برميل يوميا ومن المكسيك بمقدار 72 الف برميل لتصل الى الى 577 الف برميل يوميا".

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